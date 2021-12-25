شكرا لقرائتكم خبر عن تأثيرات الزيادة السكانية على الأمن القومى أمام دفاع النواب الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد العوضي، الأسبوع الجارى ملف الزيادة السكانية، فضلا عن مناقشة آفاق التنمية فى عدد من المحافظات لاسيما الحدوية، لارتباطها بالأمن القومي.

وحسب جدول أعمال اللجنة الأسبوع الجارى، من المتوقع أن تناقش غدا الأحد، عرض اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لأعمال وآفاق التنمية التي تتم داخل المحافظة لارتباطها بالأمن القومي.

وتناقش غدا الاثنين لجنة الدفاع والأمن القومي، تأثير الزيادة السكانية على الأمن القومي المصري، وذلك بحضور ممثلي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والمجلس القومي للسكان، فيما تنظر الجنة يوم الثلاثاء المقبل، بعض الموضوعات المحالة إليها.

وكانت انتخابات هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بدور الانعقاد الثانى، أسفرت عن فوز النائب احمد العوضى برئاستها وكل من النائبين أحمد يحى وإبراهيم المصرى بوكالتها، ومحمد راضى بأمانه السر، وذلك بالتزكية.

ويدخل في اختصاصات لجنة الدفاع والأمن القومي، حسبما تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، شئون الأمن القومى، أمن الدولة الخارجى، شئون الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة، وشئون القوات المسلحة، الدفاع المدنى والدفاع الشعبى، الطوارئ، مكافحة الإرهاب، التشريعات المتعلقة بضباط وأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم، وهيئة الشرطة، ما يتصل بشئون الأمن والدفاع فى المحافظات الحدودية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية والأمن العام.