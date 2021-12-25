مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث سير بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة مع دراجة آلية على طريق أسيوط سوهاج الزراعي الشرقي بمركز البداري.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالى بالحادث ووجود حالة وفاة ومصابين. وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم السيارة رقم "3181 ن ق" ودراجة آلية بدون لوحات معدنية.

أسفر الحادث عن مصرع "عماد.ع.ع" 40 عامًا، وإصابة"أحمد.م.ع" 30 عامًا، وشقيقه "طلعت" 50 عامًا، جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البداري المركزي وتحويل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.