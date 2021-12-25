صور.. إصلاح كسر ماسورة مياه في العصافرة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أنهت أجهزة حي المنتزه ثان بالإسكندرية بالتعاون مع شركة مياه الشرب، اليوم السبت، أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع إبراهيم الأسيوطي بمنطقة العصافرة.

تلقت غرفة عمليات حي المنتزه ثان بلاغًا بحدوث كسر بماسورة مياه بشارع إبراهيم الأسيوطي المتفرع من شارع 30 في منطقة العصافرة قبلي، وانتقل مسئولو إدارتي الطرق والمرافق إلى موقع البلاغ.

تبين من الفحص حدوث كسر وانفجار ماسورة مياه بالشارع المشار إليه، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بالشارع، دون أي خسائر.

قال اللواء حسن الجمال، رئيس حي المنتزه ثان، إنه جرى إصلاح الماسورة بالتنسيق مع إدارة الصيانة بشركة المياه، وردم ورصف موقع الكسر.