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الاف المتظاهرين في الخرطوم والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع
تظاهر آلاف السودانيين في الخرطوم، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محيط القصر الجمهوري لتفريق المحتجين الذين يطالبون بحكم...
لبنان : 22 سيارة إطفاء وطوافتان عسكريتان لإخماد الحرائق
قال وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي إنه "تم الدفع بـ22 سيارة إطفاء وطوافتين من القوات الجوية بالجيش اللبناني للمشاركة في...
29 ألف حقيبة شتوية بباكستان وتأهيل 446 معاقا باليمن
امتدت الخدمات الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمحتاجين في اليمن وفي جمهورية باكستان الإسلامية واللاجئين...
المملكة تدعو إلى التصدي للإرهاب العابر للحدود
دعت المملكة جميع الدول إلى تعزيز التعاون الدولي بحزم ضد الإرهاب الدولي العابر للحدود واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة للقضاء على هذه...
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | مؤتمر لمتحدث التحالف يكشف تورط حزب الله اللبناني في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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