الاف المتظاهرين في الخرطوم والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع تظاهر آلاف السودانيين في الخرطوم، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محيط القصر الجمهوري لتفريق المحتجين الذين يطالبون بحكم... الخرطوم : الوكالات الخرطوم : الوكالات 21 جمادى الأولى 1443 هـ 21 جمادى الأولى 1443 هـ

لبنان : 22 سيارة إطفاء وطوافتان عسكريتان لإخماد الحرائق قال وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي إنه "تم الدفع بـ22 سيارة إطفاء وطوافتين من القوات الجوية بالجيش اللبناني للمشاركة في... بيروت: الوكالات بيروت: الوكالات 09 ربيع الثاني 1443 هـ 09 ربيع الثاني 1443 هـ

29 ألف حقيبة شتوية بباكستان وتأهيل 446 معاقا باليمن امتدت الخدمات الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمحتاجين في اليمن وفي جمهورية باكستان الإسلامية واللاجئين... العواصم، أبها: دوت الخليج العواصم، أبها: دوت الخليج 01 ربيع الثاني 1443 هـ 01 ربيع الثاني 1443 هـ

المملكة تدعو إلى التصدي للإرهاب العابر للحدود دعت المملكة جميع الدول إلى تعزيز التعاون الدولي بحزم ضد الإرهاب الدولي العابر للحدود واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة للقضاء على هذه... نيويورك: الوكالات نيويورك: الوكالات 01 ربيع الثاني 1443 هـ 01 ربيع الثاني 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | مؤتمر لمتحدث التحالف يكشف تورط حزب الله اللبناني في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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