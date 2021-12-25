السعودية تعرض أدلة تؤكد تورط حزب الله في استهدافها من اليمن

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - ديسمبر - 2021 4:50 مساءً

قال التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، السبت، إنه سيعرض في مؤتمر صحفي، غدا الأحد، أدلة تؤكد تورط حزب الله في شن هجمات على المملكة من اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية إن المتحدث باسم التحالف سيعقد المؤتمر في الساعة الرابعة عصرا.

وأكد التحالف أنه سيعرض “أدلة” على “تحويل مطار صنعاء كمركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيّرات”، كما أنه سيكشف معلومات تؤكد “تورط حزب الله اللبناني الإرهابي باليمن واستخدام المطار لاستهداف المملكة”.

وأعلن، السبت، تنفيذ “عمليتيْ استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين” و”استهداف 40 موقعا للمليشيا في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى “تدمير (17) آلية عسكرية، والقضاء على أكثر من (223) عنصرا إرهابيا”.

وشهدت السعودية، ليل الجمعة السبت، هجوما هو الأكثر دموية في السعودية منذ نحو ثلاث سنوات، حيث قتل فيه مواطن سعودي ومقيم يمني في مقذوفين أطلقا نحو جازان ونجران.

وجاء ذلك بالتزامن مع مقتل ثلاثة أشخاص في اليمن، بينهم امرأة وطفل، في ضربة جوية نُسبت للتحالف ردا على القذائف، حسبما أفادت مصادر طبية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين لوكالة فرانس برس.

وقد توعد الحوثيون السعودية، السبت، بعمليات “موجعة ومؤلمة”. وقال المتحدث باسم الجناح العسكري للحوثيين، يحيى سريع، في بيان نشر على تويتر: “نعد النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة طالما تمادى في غيه وعدوانه وجرائمه”.

من جهتها، أدانت السفارة الأميركية في الرياض بشدة الهجوم الذي شهدته السعودية، ووصفته بـ”المروع”.

وهذه المرة الأولى التي يُوقع فيها قصف للحوثيين قتلى وجرحى في السعودية منذ 2018.

ويشهد اليمن منذ منتصف 2014 نزاعا على السلطة بين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف العسكري بقيادة السعودية منذ مارس 2015.

وتسببت الحرب بأسوأ أزمة انسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة، حيث يواجه ملايين الأشخاص خطر المجاعة في بلد يعتمد فيه 80 في المئة من السكان، وعددهم نحو 30 مليونا، على المساعدات، إلى جانب مقتل مئات آلاف الأشخاص ونزوح ملايين السكان عن منازلهم نحو مخيمات موقتة.