شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني» يدين استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين والأعيان المدنية بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إستهداف مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران، المتعمد للأعيان المدنية والمدنيين بمنطقة جازان، والذي ادى الى مقتل مواطن سعودي ومقيم يمني وإصابة 7 آخرين، وتضرر منازل ومحال تجارية.

وأكد أن الجرائم التي تشنها مليشيا الحوثي وتستهدف ارواح المدنيين الابرياء، والملايين من المقيمين في المملكة من مختلف الجنسيات، تشير إلى مضي المليشيا بإيعاز ايراني في تصعيد هجماتها الارهابية، ورفض كل دعوات وجهود التهدئة وإحلال السلام، وعدم اكتراثها بالقوانين والمواثيق الدولية، مشيرا إلى أن هذه الهجمات الارهابية تهدد حياة اكثر من اثنين مليون مقيم يمني تحتضنهم المملكة، بعد أن فروا من بطش وارهاب مليشيا الحوثي، وسياسات التجويع والإذلال التي انتهجتها بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وطلبا للرزق والأمن والسكينة، فلاحقتهم صواريخ وقذائف المليشيا.

وقال الإرياني: "نطالب المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة بعدم الاكتفاء بالإدانات، ودعم الحكومة في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وانقاذ الشعب اليمني وتخليص المنطقة من هذا الخطر الذي يستهدف الجميع، والتحرك الفوري لتصنيف الحوثي منظمة ارهابية ومحاكمة قياداتها باعتبارهم مجرمي حرب".