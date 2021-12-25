شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤول إيراني: فشل مفاوضات فيينا لن يدفعنا لزيادة تخصيب اليورانيوم عن 60% والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، أن بلاده لا تعتزم رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لأعلى من 60 % في حال فشل مباحثات فيينا الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي، والتي تستأنف يوم الإثنين.



وقال إسلامي في مقابلة مع وكالة ”ريا نوفوستي“ الروسية نُشرت اليوم السبت، ردا على سؤال عن زيادة مستوى التخصيب بحال فشل المباحثات مع القوى الكبرى ”كلا“.