شكرا لقرائتكم خبر عن نواب قنا: الرئيس السيسي غير وجه الحياة فى الصعيد بمشروعات لم نشهدها منذ زمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عدد من نواب قنا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، المشاركين في احتفالية اليوم لافتتاح عدد من المشروعات التنموية فى الصعيد، بحضور الرئيس السيسي، أن ماتفضل به الرئيس إنجاز غير مسبوق ومشروعات تنموية لم يشهدها الصعيد منذ عصر الفراعنه، وان شعاع التنمية أضاء ظلام الصعيد القاحل منذ مئات السنين.

وأكد النائب خالد خلف الله عضو مجلس النواب، أن مايتحقق الآن علي أرض الواقع حلم طال انتظاره وأن المشروعات التنموية ستقضي علي الفقر والبطالة وستمهد الطريق أمام الأجيال القادمة لحياة كريمة ومستقبل مشرق وخدمات لم تكن موجوده منذ عقود.

وأضاف خلف الله أن الصعيد لم يشهد تنمية منذ مئات السنين وجاء الرئيس السيسي ليعطي الأمل من جديد بكباري وطرق، ومحطات مياة شرب، ومحطات صرف صحي ، ومصانع لتغيير وجه الحياة في الصعيد، ويؤكد علي خطة الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات التنموية بكل محافظات صعيد مصر ومنح أولوية لها.

من جانبه أكد النائب طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ، أن ماتفضل به الرئيس اليوم من افتتاحات فاق الخيال ولم نشهده في بلادنا من قبل، والرئيس أنصف الصعيد كما لم ينصفه أحد من قبل ، وجاء عزيز مصر الرئيس السيسي ليعود الصعيد كما كان في فجر التاريخ ذراع التنمية للدولة المصرية.

ولفت رسلان أن ماقام الرئيس بالاهتمام بتنمية صعيد مصر والذي بدأها عام 2014 بالمشروع القومي لتنمية الصعيد بمحاوره الثلاث المتمثلة في إنشاء الهيئة العامة لتنمية جنوب الصعيد وإطلاق المشروع القومي لإنشاء مناطق صناعية متكاملة في الصعيد والتوسع في إجراءات الحماية المجتمعية هي البذرة التي وُضعت للوصول إلى صعيد جديد لينقذه من عقود من الإهمال.

من جانبها أكدت النائبة رحاب الغول عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، أن الرئيس السيسي اهتم بالإنسان ولمس معاناه أهالينا منذ سنين وجاء ليرفع الظلم عن الصعيد بافتتاح مشروعات تنموية باستثمارات بدأت منذ 7 سنواب بقيمة تصل 2 تريليون جنيه، لتحقيق التنمية المستدامة وترتقى بجودة حياة أهل الصعيد وتقوم الدولة بتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لكل قارئ صعيد مصر.

ولفتت رحاب الغول بأن قنا اليوم في عيد بزيارة الرئيس السيسي، الذي جاء ليحقق العدل ويقيم ميزان العدالة بتعويض الصعيد عن سنوات الإهمال، وليؤكد بأن سنوات الخير قادمة بفضل رؤية الرئيس الاستراتيجيه لخدمة أهالي الصعيد ، منوها بأن الطفرة في البينه التحتية ستساهم في جلب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد النائب حمادة الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب وعضو البرلمان عن محافظة قنا، أن الرئيس تغلب علي التحديات وحولها إلى إنجازات بإقامة المشروعات التنموية في الصعيد، وفي قنا تمثلت في عدم توافر فرص عمل، وهجرة أبنائنا من أبناء الصعيد إلى الوجه البحرى، وعمل الرئيس علي تحسين الواقع المعيشى لنحو 40 مليون مواطن بـ10 محافظات هى أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر.

وتقدم الجبلاوي بالشكر للرئيس السيسي الذي قام بثورة تنموية جديدة فى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والثروات الطبيعية المتاحة وكذا خلق المزيد من فرص العمل.

من جانبه أكد النائب السيد المنوفي، عضو مجلس النواب، أن قنا استقبلت اليوم الرئيس السيسي استقبال الفاتحين واطل عليها بالخير والتنمية التي طالبنا بها منذ عقود من الزمن، والجميع صم آذانه عنها لسنوات، ولم يسمعها سوي الرئيس السيسي ولبي النداء واعطي الصعيد وقنا مايستحق ف تحية للرئيس الإنسان، الذي شق طريق التنمية في الصعيد بنواياه الطيبه ومشروعات ستؤتي ثمارها ليعم الخير على أهالي الصعيد.

وأضاف المنوفي بأن جميع أهالي قنا وقبائلاها ومزارعيها وسيداتها ورجالها يتقدمون بخالص الشكر للرئيس الذي أنار شريان الحياه في قنا وفي صعيد مصر .

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح صباح اليوم، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر وياتي افتتاحات المشروعات القومية اليوم ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.