شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين استهداف مليشيات الحوثي للمدنيين بـ«صامطة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن إدانتها واستنكارها الشديدين لجريمة استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية محافظة صامطة في منطقة جازان بمقذوف أسفر عن وفاة شخصين وإصابة عدد من المدنيين .

وعبّرت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها في ضحايا هذا العمل الجبان، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

واعتبرت الوزارة هذا الاستهداف الذي طال محافظة صامطة وأسفر عن ضحايا في الأرواح وتسبب في عدد من الإصابات تصعيداً خطيراً وعملاً جباناً يستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية والمدنيين من تهديدات الحوثيين.

كما جددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أنّ أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كلّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره دولة الإمارات تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.