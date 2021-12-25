شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم أمريكي.. مقتل 22 مسلحا ببحيرة تشاد والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات، المنتشرة في منطقة بحيرة تشاد، أنها قتلت 22 مسلحا في المنطقة، كما فقدت 6 من عناصرها

وأوضحت القوة المشتركة ، التي تضم عناصر من نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد ، في بيان ، أن 4 جنود نيجيريين و2 من النيجر، قتلوا خلال العملية، فيما أصيب 23 من رفاقهم بجروح طفيفة، مشيرة الى أنها نفذت عملية "ناجحة" بغطاء جوي وفرته قوات من النيجر ونيجيريا وبدعم حاسم من الشركاء الأميركيين.

ومكنت العملية من تدمير 4 مركبات وإحراق دراجات نارية، كما تمت خلالها مصادرة بنادق هجومية من طراز كلاشنيكوف، وتدمير "مواقع مدفعية" موجهة نحو مدينة ديفا جنوب شرق النيجر.