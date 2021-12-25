شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشورى» يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مقر إقامته في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية باكستان الإسلامية محمد صادق سنجراني والعديد من أعضاء مجلس الشيوخ الباكستاني، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها على رأس وفد من المجلس إلى باكستان.

ورحب رئيس مجلس الشورى في مستهل الاستقبال برئيس مجلس الشيوخ، مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع المملكة وباكستان على مختلف الأصعدة ودورها في تحقيق الأمن والاستقرار للعالم الإسلامي، مشيراً إلى حرص المملكة على تعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وعلى الصعيد البرلماني أشار إلى أهمية تعميق التعاون والتنسيق الثنائي المشترك على مستوى العمل البرلماني بين مجلس الشورى والشيوخ الباكستاني بما يوحد الرؤى في مختلف المحافل البرلمانية الإسلامية والإقليمية والدولية، مبيناً أهمية وضع الأطر العملية بين المجلسين لتفعيل ما يجمعهما من علاقات طيبة وتجسيده عملياً لإزالة أي عقبات أمام تعزيز التعاون في مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية والاستثمارية.

من جانبه قدر رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية باكستان الإسلامية محمد صادق سنجراني عالياً مواقف حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، الداعمة لباكستان حكومة وشعباً، مبيناً أنها مواقف مشهودة يقدرها الشعب الباكستاني.

وأشار رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يعد الراعي والقائد للمنطقة نظير إسهاماته الجليلة وحرصه الدائم على توحيد الصف الخليجي والعربي والإسلامي، وتحقيق وحدة دول العالم الإسلامي ونصرة شعوبه.

واتفق الجانبان خلال الاستقبال على أهمية دعم وتعزيز التعاون الثنائي البرلماني بين المجلسين، وضرورة وضع الآليات المناسبة لتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية المشتركة بما يعزز من مستوى العمل والتعاون المشترك سياسياً واقتصادياً واستثمارياً.

كما جرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام في شتى المجالات.

حضر الاستقبال عضو مجلس الشورى عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الباكستانية الدكتور خالد بن محمد السيف، وعضو مجلس الشورى عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الباكستانية الدكتور سعد بن عبد الرحمن العمري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان الأستاذ نواف بن سعيد المالكي، وعدد من المسؤولين بالمجلس.