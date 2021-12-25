هيئة الصحة الفرنسية توصي بجرعة تنشيطية من لقاحات كورونا

24 ديسمبر , 2021
باريس: قالت الهيئة العليا للصحة في فرنسا اليوم الجمعة، إنه يمكن الحصول على الجرعات التنشيطية من لقاحات فيروس كورونا بعد ثلاثة أشهر من اكتمال التطعيم.
وصدرت التوصية الجديدة ضمن الجهود المستمرة للحد من انتشار المتحور “أوميكرون” في البلاد.
وتوقع وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران في وقت سابق، بأنه يمكن الوصول إلى أكثر من 100 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا في نهاية الشهر الجاري.
وحذر وزير الصحة الفرنسي من أن استمرار تفشي متحور “أوميكرون” من فيروس كورونا في أراضي البلاد سيؤدي إلى زيادة حادة في مؤشر الإصابات بالعدوى.
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