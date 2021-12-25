أردوغان: تركيا قضت على فقاعة سعر الصرف

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أ ف ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن الحكومة قضت على فقاعة سعر الصرف باتخاذ خطوات هذا الأسبوع لحماية ودائع الليرة التركية ضد التقلبات.

وقبيل اجتماع مع خبراء اقتصاد وأكاديميين ذكر أردوغان أيضا أن الاقتصاد التركي سيدخل بيئة شديدة الاختلاف هذا الصيف بفضل «نموذج اقتصادي جديد» يتمثل في أسعار فائدة منخفضة.