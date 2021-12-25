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برشلونة يخطط لخطف نجم مانشستر سيتي

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بغداد - ياسين صفوان - وزعمت تقارير عدة أن برشلونة حسم التعاقد مع فيران توريس مهاجم مانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو، وسيعلن عن الصفقة رسميا، الاثنين المقبل.

ووفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، لم تمنع صفقة توريس النادي الكتالوني من مواصلة السعي للتعاقد مع زميله رحيم سترلينج، في انتقالات الشتاء.


وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن برشلونة قد يقوم بضربة ثنائية ويحسم الصفقتين معا من السيتي.

وأوضحت أن مستوى سترلينج مع السيتي تحسن مؤخرا، إذ سجل اللاعب الإنجليزي 3 أهداف في آخر 3 مباريات.

وذكرت أن وجود فيل فودين وجاك جريليش في نفس مركز سترلينج، قد يجعل الأخير يفكر في الرحيل إلى برشلونة، للبحث عن فرصة أكبر للمشاركة في المباريات.

وسيكون على إدارة برشلونة إن أرادت إتمام الصفقة "الثنائية"، أن تجري حسابات معقدة لتفادي عقبات اللعب المالي النظيف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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