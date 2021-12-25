شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جونسون يدعو البريطانيين الى اخذ اللقاح ضد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، البريطانيين الى اخذ اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)..معتبراً ذلك "كهدية رائعة" للمملكة المتحدة.



وقال جونسون في رسالته بمناسبة عيد الميلاد "هناك دائماً شيء رائع يمكنك تقديمه لعائلتك وللبلد بأكمله، هو الحصول على اللقاح، سواء كان هذا اللقاح الجرعة الأولى أو الثانية".

واضاف "بعد عامين من الوباء، لا أستطيع أن أقول إننا خرجنا منه، حيث يؤدي متحور أوميكرون إلى ارتفاع كبير في عدد الإصابات الجديدة، والتي تحطم الأرقام القياسية".