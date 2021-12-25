شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر مشيدا بافتتاح الرئيس مشروعات بالصعيد: تنقل أهالينا بوجه قبلي لحياة كريمة بالجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بالصعيد النهارده سينقل أهالينا في وجه قبلي لحياة كريمة مع انطلاق الجمهورية الجديدة".. بهذه الكلمات عبر النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، مؤكدا أن افتتاح هذه المشروعات بالصعيد ينهي فترة التهميش التي كان يعاني منها عدد كبيرة من محافظات الوجه القبلي".

وأشار تيسير مطر إلى أن تدشين الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من المشروعات القومية والخدمية الضخمة بمحافظات الصعيد إنجاز كبير لصالح المواطن ويسطر التاريخ ملحمة بناء حقيقية على أرض الجمهورية الجديدة التى وضعت أسسها فى عام 2014، استثمارات ضخمة فى مجالات التعليم والصحة والرياضة وكل ما يتعلق بحياة المواطن، وبناء مدن جديدة وذكية تجاوز ومشروعات عملاقة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فضلا عن الاكتشافات الهائلة فى مجال الغاز الطبيعي التى حققت الاكتفاء الذاتى لمصر، بالإضافة إلى عمليات تطوير نوعية وصلت لكل بقعة فى القطر المصرى بكل مدنه وقراه وريفه وحضره.

وأكد مطر أن حزمة الإجراءات التنموية التي نحن بصدد تطبيقها في صعيد مصر والتي تضمنت إنشاء 10 مجمعات صناعية في محافظات صعيد مصر وتوفير الآلاف من فرص العمل وتمويل ما يقرب من مليون مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر من المتوقع أن تغير وجه الحياة في محافظات الصعيد وتنعكس على ارتفاع معدلات الدخل للمواطن مما يصب في مجال التنمية المستدامة".