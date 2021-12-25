عام المشروعات الكبري.. الرئيس السيسي يفتتح محور كلابشة بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس اليوم السبت، محور كلابشة على نهر النيل بأسوان.

وقال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن محور كلابشة الجديد، يهدف لزيادة المحاور العرضية وربط شرق النيل بغربه في هذه المنطقة ومد شريان رئيسي بالمنطقة الصحراوية الغربية، وخلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة، غرب وشرق النيل والمساهمة في دعم التنمية السياحية بمحافظة أسوان.

ويخدم المشروع نحو 350 ألف نسمة من أهالي قرى فارس غرب وفطيرة والدكة وكشتمنة ودابود وأمبركاب والسلسلة وكلابشة بنطاق مدينتي كوم أمبو ونصر النوبة.

وأضاف أن المحور بطول 23 كم وعرض 21 مترًا، ويشمل 2 حارة مرورية، و9 كباري و5 أنفاق، وتصل التكلفة الاستثمارية للمحور حوالي مليار جنيه.