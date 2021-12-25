السيسي يتفقد أعمال التطوير بقرية المراشدة في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى قرية المراشدة بمحافظة قنا.

وقال السفير بسام راضي، متحدث رئاسة الجمهورية، اليوم السبت: الرئيس عبدالفتاح السيسي يصل إلى قرية المراشدة بمحافظة قنا لتفقد أعمال تطوير الخدمات بالقرية في إطار مبادرة حياة كريمة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

وصرح السفير بسام راصي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتي ضمن فاعليات أسبوع الصعيد.

وتأتي الافتتاحات أيضا في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لاسيما المحاور العرضية على نهر النيل.