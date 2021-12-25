البنك الأهلي يستهدف ضخ أكثر من 45 مليار جنيه قروضًا للأفراد في 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك يستهدف ضخ ما يزيد عن 45 مليار جنيه خلال العام المالي 2022 بمحفظة التجزئة المصرفية "قروض الأفراد".

وأضاف في بيان للبنك اليوم السبت بشأن ملامح خططه الاستراتيجية لعام 2022، أن إجمالي محفظة التجزئة المصرفية بلغت حتى تاريخه نحو 156 مليار جنيه متضمنة 11 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري يستفيد منها ما يزيد عن 100 ألف عميل والتي استهدفت كافة شرائح المواطنين من محدودي ومتوسطي وكذا فوق متوسطي الدخل.

وأضاف أنه بلغ إجمالي مبادرة إحلال السيارات حوالي 926 مليون جنيه حتى تاريخه يستفيد منها 3.8 ألف عميل.

وأشار أبو الفتوح إلى وجود طفرة غير مسبوقة في نمو حجم محفظة ودائع العملاء بالبنك التي سجلت نحو 2.37 تريليون جنيه حتى تاريخه بحصة سوقية تخطت 37 % ومن المستهدف الحفاظ على الحصة السوقية للبنك وتحقيق معدلات نمو متميزة عن طريق استقطاب مزيد من العملاء تحقيقا للشمول المالي.

وأكد نائب رئيس البنك الأهلي المصري أن البنك يستهدف الوصول بعدد عملائه إلى 20 مليون عميل في ديسمبر 2022، حيث بلغ إجمالي عملاء البنك الأهلي 18 مليون عميل حتى تاريخه يتم خدمتهم من خلال 585 فرع حاليا بالإضافة الى القنوات الإلكترونية.

ويستهدف البنك الوصول إلى كافة فئات وشرائح المجتمع مع التركيز بشكل كبير على شريحة الشباب واتاحة منتجات وخدمات مخصصة للمرأة، بحسب أبو الفتوح.