فرنسا تعلن حصيلة إصابات قياسية جديدة بكوفيد 19

اسماعيل عبد الحي - سجّلت فرنسا الجمعة حصيلة قياسية جديدة لليوم الثاني على التوالي للإصابات بفيروس كورونا، إذ أعلنت 94124 حالة خلال 24 ساعة، في عدد هو الأعلى منذ ظهر الوباء.

ويتوقع أن تواصل الأعداد ارتفاعها في ظل تفشي المتحورة أوميكرون الشديدة العدوى وخصوصا في موسم عطلة عيد الميلاد عندما تغلق المدارس أبوابها وتجتمع العائلات.

وهناك حاليا حوالى 16173 شخصا في المستشفيات الفرنسية جرّاء إصابتهم بكوفيد، 3254 منهم في أقسام الطوارئ.

وتوفي حوالى 122,462 شخصا جرّاء كوفيد على مستوى فرنسا منذ ظهر الوباء.

وتلقى نحو 76,5 في المئة من السكان جرعتي اللقاحات فيما تلقى حوالى 21 مليونا من سكان البلد الذي يعد 67,4 مليون نسمة جرعة معززة.

وأوصت السلطات الصحية الجمعة بأن يتلقى البالغون جرعة معززة بعد ثلاثة أشهر من تلقيهم الجرعة الأولى.