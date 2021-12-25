رجل أعمال أمريكي يشتري تذكرة إلى حدود الفضاء مقابل 28 مليون دولار

اسماعيل عبد الحي - فاز مؤسس منصة " Tron" الترفيهية، جاستن سان، بالمزاد العلني لتذكرة إلى حدود الفضاء حيث دفع مبلغا قدره 28 مليون دولار.

وذلك مقابل فرصة ستتاح له عام 2022 للقيام برحلة سياحية إلى حدود الفضاء على متن مركبة New Shepard التابعة لشركة "بلو أوريجن" الأمريكية.

أعلن ذلك في تدوينته على "تويتر"، مشيرا إلى أن المزاد العلني قد طرح في يونيو الماضي، لكن منظميه لم يكشفوا إلى حد الآن اسم الفائز به.

وقال، جاستن سان إن زملاءه في طاقم المركبة هم الأخصائيون في مجال العملة الافتراضية والتكنولوجيات والفنون، وهناك كذلك شخصية بارزة. وأضاف أن تلك الشخصيات ستُعلن أسماؤهم مباشرة قبل القيام بالرحلة الفضائية عام 2022.

يذكر أن شركة "بلو أوريجن" حققت بنجاح في 20 جويلية الماضي أول رحلة إلى حدود الفضاء (الارتفاع نحو 90 كيلومترا فوق سطح الأرض) باستخدام مركبة New Shepard بالملياردير، جيف بيزوس، مؤسس الشركة على متنها.

ويذكر أن أكثر من 7 آلاف شخص يمثلون 159 بلدا تسابقوا من أجل كسب تذكرة في مركبة New Shepard.

وقالت شركة "بلو أوريجن" إن كل الإيرادات الناتجة عن بيع التذاكر الفضائية ستسلم إلى مؤسسة خيرية ترعاها الشركة.