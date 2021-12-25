إيطاليا تؤجل فرض إلزامية التطعيم بلقاحات كورونا على القطاع العام

اسماعيل عبد الحي - أجلت الحكومة الإيطالية فرض إلزامية التطعيم باللقاحات المضادة لوباء كوفيد-19 على العاملين في القطاع العام.

وكان رئيس الوزراء ماريو دراغي قد أشار خلال مؤتمر الصحفي لنهاية العام (أمس الأربعاء) أن إلزامية التطعيم هي إجراء يبقى دائمًا في الخلفية وأنه لم يتم استبعاده بالكامل.

يشار إلى أن السلطات الإيطالية تفرض التطعيم على العاملين الصحيين وفي قطاع التعليم وإنفاذ القانون والقوات المسلحة.

وليس من المستبعد أن تلجأ الحكومة في وقت لاحق إلى طريقة أخرى لإلزامية التطعيم بشكل غير مباشر عبر فرض الشهادة الصحية الفائقة (سوبر غرين باس)، التي تمنح للملقحين فقط، لدخول أماكن العمل.