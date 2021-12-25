شكرا لقرائتكم خبر عن تكدس مروري وإلغاء رحلات جوية في «موسكو » بسبب الثلوج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسبب هطول الثلوج على مدار ساعات في عرقلة حركة المرور والطيران في العاصمة الروسية موسكو.

وأعلنت محطة "إيكو موسكفي" الإذاعية أنه تم إلغاء أو إرجاء أكثر من 70 رحلة في المطارات الثلاثة بالعاصمة اليوم السبت. بالإضافة إلى ذلك، تكدست السيارات على الطريق الدائري السريع.

وناشدت السلطات سكان موسكو الاستعانة بوسائل النقل العام حتى تتمكن فرق كسح الثلوج من تنظيف الطرق بصورة أسرع.

وعلى مدار ساعات تقوم شاحنات وجرارات بإزاحة الثلوج الجديدة من الطرقات والشوارع. ووصل سمك الجليد في بعض أحياء موسكو إلى 30 سم.