خلال الـ 24 ساعة الماضية.. الإمارات تقدم 41,346 جرعة من لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 41,346 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية ، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 22,473,207 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 227.22 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.