شكرا لقرائتكم خبر عن ناسا تطلق «جيمس ويب» لبدء عصر جديد من استكشاف الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا تلسكوبها الفضائي جيمس ويب في وقت مبكر اليوم السبت من الساحل الشمالي الشرقي لأمريكا الجنوبية، مما يمهد المجال لبدء عصر جديد من استكشاف الفضاء.

وانطلق التلسكوب، الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء وبلغت تكلفته تسعة مليارات دولار، على متن الصاروخ آريان 5 في الساعة 7:30 صباحا بالتوقيت المحلي (1230 بتوقيت جرينتش) من قاعدة إطلاق وكالة الفضاء الأوروبية في جيانا الفرنسية.

وبثت ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية الإطلاق على الهواء مباشرة.