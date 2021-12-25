انت الان تتابع خبر بايرن ميونخ وليفربول.. صراع محتدم على صفقة برازيلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكشفت شبكة "TNT Sports" عن رغبة النادي البافاري في التعاقد مع البرازيلي رافينيا، جناح ليدز يونايتد الإنجليزي.

وأشارت إلى اشتعال الصراع على الدولي البرازيلي، الذي قد يغادر ليدز في يناير/كانون الثاني المقابل مقابل 50 مليون يورو.



وأكد المصدر أن البايرن على مشارف التوصل لاتفاق مع صاحب الـ25 عاما، للانتقال إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي.

ومن المتوقع أن يحصل نادي أفاي البرازيلي على 3% من قيمة صفقة انتقال رافينيا لأي ناد مستقبلا، وذلك نظير رعايته قبل أن يبدأ مسيرته الاحترافية.

وجذب رافينيا الأنظار إليه هذا الموسم، بعدما سجل 8 أهداف في البريميرليج خلال 16 مباراة خاضها مع ليدز يونايتد.

