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تهديد إيراني جديد لـ'الأعداء': ردنا سيكون حاسما وشاملا

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بغداد - ياسين صفوان - قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن "أي تحرك معاد من قبل الأعداء سيواجه برد شامل وحاسم من قبل القوات المسلحة الإيرانية وسيغير المعادلات الاستراتيجية بشكل مؤثر و كبير".
وذكر رئيسي تعليقا على مناورات "الرسول الأعظم" التي اختتمت أمس الجمعة، أن "مناورات الرسول الأعظم دليل على إرادة و قدرة الجمهورية الإسلامية في الدفاع عن مصالح الشعب الإيراني و أمنه".

وتابع قائلا: "أي تحرك معاد من قبل الأعداء سيواجه برد شامل وحاسم من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وسيغير المعادلات الاستراتيجية بشكل مؤثر و كبير".


كما أشاد رئيسي "بجهود "الحرس الثوري الإسلامي" في حماية أمن الأمة الإيرانية ودول المنطقة في آن واحد".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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