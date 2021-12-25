انت الان تتابع خبر فنان عربي شهير يتعرض لأزمة صحية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أصيب المطرب أحمد جوهر نجم التسعينيات بأزمة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج ووضعه تحت الملاحظة، وذلك بعد تدهور حالته الصحية إذ بدأ يعانى منذ أسبوعين تقريباً على إثر إصابته بإنيميا فى الدم وفق صحيفة اليوم السابع.