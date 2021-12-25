انت الان تتابع خبر ايقاف اربع حالات ابتزاز وتحديد هوية المبتزين في ثلاث محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية أوقفت اربع محاولات ابتزاز الكتروني مارسها مبتزون بحق اربع فتيات، اثنان منهما في محافظة الأنبار، وواحدة في كربلاء المقدسة وأخرى في العاصمة بغداد، حيث هدد المبتزون ضحاياهم الفتيات بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل المال أو الرضوخ لرغباتهم الدنيئة".



وتابع، "هذا وتمكنت مفارز المجتمعية من تحديد المبتزين والوصول إليهم ومواجهتهم بأدلة الإدانة، كما اتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة، فضلا عن حذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا".

