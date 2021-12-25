شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا ترفع حظر السفر من دول إفريقية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ترفع الولايات المتحدة اعتبارا من الأسبوع المقبل حظر السفر المفروض على عدة دول في جنوب القارة الإفريقية منذ رصد أولى الإصابات بالمتحورة أوميكرون، وفق ما أعلن مسؤولون أمس الجمعة.



وفرضت دول حول العالم قيودا على السفر من دول في جنوب القارة الإفريقية بعد رصد المتحورة أوميكرون في جنوب إفريقيا، التي أبلغت منظمة الصحة العالمية بها في 24 نوفمبر.

وانتقدت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة حظر السفر الذي فرضته دول عدة، في حين قال مسؤولون في جنوب إفريقيا إنهم عوقبوا لكشفهم عن المتحورة بشفافية.

وقال مساعد السكرتير الصحافي للبيت الأبيض كيفين مونوز على تويتر: "لقد منحتنا القيود وقتا لفهم أوميكرون ونحن نعلم أن لقاحاتنا الحالية تقي من أوميكرون، خصوصا تلك المعززة".

وقال إن حظر السفر سيرفع في 31 الشهر الجاري.

وأضاف مسؤول كبير في البيت الأبيض أنه مع وجود المتحورة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم، لن يكون للمسافرين من البلدان الثمانية المتضررة أي تأثير يذكر على الإصابات المحلية.

وقال المسؤول "خلال فترة توقف السفر، قلص الرئيس (جو) بايدن مدة الفحص قبل المغادرة ليوم واحد بدلا من ثلاثة أيام... سيخضع المسافرون من هذه الدول الثماني للبروتوكولات الصارمة نفسها".

وأمس الجمعة أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثة هاتفية مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا ناليدي باندور.

وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية نيد برايس في بيان "أعرب الوزير مجددا عن شكره لعلماء جنوب افريقيا وحكومتها على شفافيتهم وخبراتهم".

أوميكرون في أنحاء الولايات المتحدة

يسري الحظر على جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وملاوي.

ومن المتوقع أن يؤدي موسم الأعياد إلى زيادة انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، حيث تدفع المتحورة أوميكرون بعض المستشفيات والعاملين الصحيين إلى الحافة.

وتمثل المتحورة الآن أكثر من 90 في المئة من جميع الحالات في بعض مناطق البلاد.

وأفاد موقع غير ربحي يتابع الإصابات يدعى "كوفيد أكت ناو" أن المتوسط الأسبوعي للحالات اليومية الجديدة على وشك أن يتجاوز ذروة المتحورة دلتا التي سجلت في سبتمبر الماضي.

وتعمل وحدات العناية المركزة بأقصى طاقتها في بعض الولايات.

وتعتمد السلطات الصحية الأمريكية على اللقاحات لتقليل الإصابات الشديدة، في وقت شهدت معدلات التطعيم طوال الأسبوع ارتفاعا ملحوظا.

كما أعلن الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع أن الحكومة الفدرالية اشترت 500 مليون اختبار سريع.

مع ذلك، من غير المتوقع أن تكون الاختبارات الإضافية متاحة حتى الشهر المقبل.

ويقول مسؤولو الصحة المحليون إن معدلات العدوى ترتفع في جميع أنحاء جنوب إفريقيا نتيجة للمتحورة أوميكرون، لكن أشخاصا أقل توفوا أو احتاجوا إلى العلاج في المستشفى مقارنة بالموجات السابقة من كوفيد.

ويبدو أن أوميكرون ذات خاصية ناقلة للعدوى بشكل أكبر من المتحورات السابقة ولكنها تتسبب بتوعك أقل خطورة مما أحدثته سابقاتها.