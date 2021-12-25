شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد غرق مهاجرين في بحر أيجة.. أثينا تنتقد تركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتقدت الحكومة اليونانية تركيا بعدما لقي 30 مهاجراً على الأقل حتفهم في بحر أيجة في الأيام الأخيرة. وقال خفر السواحل اليونانية اليوم السبت إن هناك العشرات من الأشخاص مفقودون. وقال وزير الشحن اليوناني جيانيس بلاكيوتاكيس للتلفزيون اليوناني: "مازالت عصابات التهريب مستمرة في نشاطها الإجرامي دون عوائق، إنهم قتلة". وأضاف أن تركيا أخفقت في منع مغادرة مثل تلك القوارب، بينما يستخدم المهربون قوارب قديمة وخطيرة بدون معدات إنقاذ على متنها. وانتشل الصيادون وخفر السواحل 16 جثة مساء أمس الجمعة بعدما انقلب قارب لاجئين قبالة باروس. وحدثت الوفيات بعدما غرق 11 شخصاً في شمال غرب جزيرة كريت أمس الأول الخميس، بينما تمكن 90 شخصاً من الوصول إلى جزيرة صخرية. وغرق ثلاثة مهاجرين يوم الأربعاء عندما غرق قارب آخر في بحر أيجة بالقرب من جزر فولجاندروس، وحصيلة الوفيات مرشحة للزيادة حيث أن العشرات من الأشخاص مازالوا مفقودين.

