روسيا تسجل أقل من ألف وفاة و25 ألف إصابة بكورونا لليوم الثاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

لليوم الثاني، تراجعت حصيلة الوفيات والإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا إلى ما تحت عتبة الألف والـ25 ألفا على التوالي.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 24946 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 24703 إصابات في اليوم السابق، ما كان أدنى حصيلة منذ مطلع أكتوبر الماضي.

ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (2714 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (2072 حالة) ومقاطعة موسكو (1431).

وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 981 حالة وفاة جديدة (مقابل 998 وفاة أمس) ما يمثل أدنى حصيلة منذ 12 أكتوبر.

وتماثل 42107 مرضى في البلاد منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس التاجي.

وإجمالا، سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة 10 ملايين و368299 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 303250 حالة وفاة، و9 ملايين و222486 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 237.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، منها 505 آلاف خلال آخر 24 ساعة.

وتلقى أكثر من 77.8 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من 73.1 مليون منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية (التطعيم) في البلاد بـ60.4%.