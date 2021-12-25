إيران.. 10 قتلى في تصادم شاحنة وحافلة ركاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم، السبت، جراء تصادم شاحنة وحافلة صغيرة لنقل الركاب في محافظة خوزستان بجنوب غرب إيران.



وقال قائد شرطة السير في المحافظة، رضا دولتشاهي إن حادثاً وقع عند الساعة 07.15 (03.45 بتوقيت جرينتش) على الطريق بين مدينتي الأهواز وخرمشهر، بين شاحنة لنقل الماشية وحافلة صغيرة للركاب (ميني باص) على متنها عمال، وفق وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

وتبع ذلك اصطدام ثلاث مركبات إضافية بالشاحنة والحافلة، وفق المصدر نفسه.

وأضاف دولتشاهي أن "عدد الأشخاص الذي قتلوا في الحادث على الطريق القديم بين الأهواز وخرمشهر وصل إلى عشرة".

كما أدى الحادث إلى جرح 13 شخصاً آخرين على الأقل، وفق ما نقلت "إرنا" عن متحدث باسم خدمات طوارئ خوزستان.

من جهته، أوضح المدير المساعد للهلال الأحمر الإيراني في المحافظة علي بهلوان أن القتلى هم سائق الشاحنة وأشخاص كانوا على متن الحافلة، وفق ما نقلت عنه وكالة "فارس".

وتقع خرمشهر إلى الجنوب من الأهواز، مركز محافظة خوزستان، ووفق "إرنا"، يمتد الطريق بين المدينين على مسافة تناهز 100 كلم، ويشهد حركة نشطة للشاحنات التي تنقل البضائع من وإلى معبر شلمجة الحدودي مع العراق، والواقع أيضاً في المحافظة ذاتها.