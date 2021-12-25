شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "نقل النواب" مشيدا بإنجازات الرئيس السيسي.. صعيد مصر يشهد تنمية شاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن ما يشهده صعيد مصر من تنمية شاملة فى كافة المجالات وبخاصة الإنجازات في مجال الطرق والمحاور والبنيه التحتيه يعد إنجازا تاريخيا، وينقل الصعيد نقلة كبيرة غير مسبوقه، وهذا يعد بمثابة دعوه للاستثمارات الأجنبية للاستثمار فى صعيد مصر حيث الطرق العالمية الحديثة والمحاور الذكية والبنية التحتية المتكاملة، والأيدى العاملة المدربة .

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات، فى تصريحات صحفية عقب مشاركتة اليوم فى افتتاح عدد المشروعات التنموية بالصعيد، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الطرق تعد بمثابة شرايين الحياة، واستثمار الوقت عنصر هام من عناصر جذب الاستثمار، وهو ما حرصت عليه القيادة السياسية وأقامت شبكة طرق بمواصفات عالمية لتوفير وقت التنقل ونقل البضائع والمنتجات .

وأشار النائب علاء عابد، إن ما يحدث في الصعيد يعد إنجازا في ظل اهتمام الدولة به بعد سنوات من الإهمال، لافتًا إلى أن هذا الاهتمام يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، والتي تتحقق من خلال الاهتمام بعدة محاور وهي :السياحة والصناعة والبيئة واللوجستيات والتعليم والصحة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يعمل من أجل تعويض الصعيد الذي كان مهمشا لسنوات طويلة.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتبر القطاع الخاص شريك أساسي واستراتيجي بما تقوم به الدولة من مشروعات التنمية، مؤكدا أن القطاع الخاص المصري غني بالخبرات والإمكانيات المادي والتكنولوجية التي تسرع من عجلة البناء والتنمية ،حيث يشارك في تنفيذ مشروعات الطرق 125 شركة منها 122 شركة قطاع خاص يعمل بها ما يزيد عن 80 ألف موظف وعامل .

وقال عابد، إن الشراكة مع القطاع الخاص ودمجه في عملية التنمية يحسن من مكانة الدولة المصرية في مؤشري بيئة الأعمال والتنافسية ويكسبه ثقة المجتمع الدولي وثقة المستثمرين في الدخول مع شراكات معه، مما يعزز فرص الاستثمار ويهيء بيئة جاذبة للعمل والاستثمار.