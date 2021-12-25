شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيادة الرسوم فى قانون النقابات الفنية والسينمائية والموسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وتحقيقا لزيادة الموارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها في ضوء المتغيرات الاقتصادية وزيادة موارد الصندوق ليكون أكثر قدرة على تأمين مستقبل أعضاء النقابة ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة تضمن مشروع القانون تعديلاً بزياة الرسوم، بحيث يصبح رسم طلب القيد فى النقابة الوارد فى الفقرة الأولى من المادة 8 "ألف جنيه" بدلاً من "خمسة جنيهات" وتعديل رسم اعادة القيد الوارد فى المادة 13 / فقرة ثانية ليصبح " ثلاثة آلاف جنيه " بدلاً من "خمسة جنيهات " وتعديل غرامة التخلف عن التصويت الواردة فى المادة "22" لتصبح " مائتي جنيه " بدلاً من "جنيه واحد" وأيضا تعديل المادة 39 البند "ف" ليكون إصدار طابع دمغة فئة خمسين جنيه بدلا من مائة مليم يوضع على جميع الشكاوى والطلبات، وغير ذلك من الأوراق التى تقدم للنقابة وكذلك على العقود وطلبات الالتحاق بالمعاهد الفنية وغير ذلك من المستندات التى يصدر الوزير المختص قرارا بتحديدها.

وتضمنت أيضا التعديلات تعديل الاشتراك السنوى بالنقابة الوارد فى المادة رقم 58 ليصبح "مائة جنيه " بدلاً من " أربعة جنيهات "، وتعديل المادة رقم 62 البند 3 الخاص بالعقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العضو العامل لصندوق الإعانات والمعاشات بالزام العضو ليؤدى مبلغ "مائتي جنيها" بدلاً من "عشرين جنيهاً" وأيضا تعديل المادة رقم 75 البند "10" بان يكون الرسم النسبى " 3%" بدلاً من "2%" على العقود الخاصة بالعمل "و" 1% " من حصيلة بيع كافة نوعيات الإنتاج الفني.