شعبة المستوردين: رغم وفرة المعروض.. 30% زيادة في أسعار السلع المستوردة بالأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت خالد:

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، إن السوق المصري به وفرة كبيرة جدا من المعروض السلعي سواء السلع المحلية أو المستوردة من الخارج.

وأضاف بشاي، في بيان صحفي اليوم السبت أن التغييرات العالمية والأزمات التي شهدتها كافة دول العالم المتمثلة في أزمة سلاسل الإمداد والطاقة والمناخ وارتفاع سعر الشخن والخامات انعكست علي الاسواق المصرية التي هي جزء دول العالم.

وأوضح أن أسعار السلع المستوردة شهدت زيادات تتراوح بين 20 و30% تأثرا بالزيادات العالمية في الشحن والخامات، ولكن في المقابل هناك وفرة في المعروض من السلع، خاصة أن السوق يمر بحالة ركود كبيرة منذ قبيل جائحة كورونا العام الماضي.

وأشار رئيس لجمة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين، إلي أن الدولة لديها أرصدة جيدة من السلع الاستراتيجة خاصة القمح والزيوت والتي لم يشهد السوق المصري أي أزمات مثل التي شهدتها بعض الدول في توافر السلع.