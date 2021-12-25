سماعة رأس لاسلكية للرياضيين من "ليبراتون"

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أعلنت شركة "ليبراتون" (Libratone) عن إطلاق الجيل الثاني من سماعة الرأس Track+ اللاسلكية بسعر يبلغ 129 يورو.

وأوضحت الشركة الدنماركية أن سماعة الرأس اللاسلكية من نوع In-Ear الجديدة تخاطب الرياضيين بصفة خاصة، وذلك بفضل شريط الرقبة، والذي يتيح إمكانية ارتداء السماعة حول الرقبة.

كما أن سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة تدعم فئة الحماية IP54، ما يعني أنها محمية ضد الغبار ورذاذ الماء والعرق.

وتشتمل السماعة الجديدة، التي يبلغ وزنها 29 جراما فقط، على وظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة، والتي يمكن ضبطها في 20 مستوى، وكذلك تقنية البلوتوث 5.2.

وتمتاز السماعة اللاسلكية الجديدة بفترة تشغيل تصل إلى 14 ساعة. ويستغرق شحنها بالكامل ساعة ونصف الساعة، في حين يكفي شحنها لمدة 5 دقائق فقط لتشغيلها لمدة ساعة واحدة، وذلك بفضل تقنية الشحن السريع.