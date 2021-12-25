محافظ جنوب سيناء: تطوير البنية التحتية بمدينة الرويسات- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن العمل بمشروع تطوير منطقة الرويسات يجري على قدم وساق، ويعمل الجهاز التنفيذي للمحافظة بكامل طاقته لإنهاء أعمال التطوير الشاملة بالمنطقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد المحافظ أن منطقة الرويسات أول منطقة بالمحافظة تدخل ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وجرى وضع مخطط زمني لتنفيذ المرحلة الثانية لتطويرها، وتتضمن المرحلة الثانية تطوير البنية التحتية من مياه وصرف صحي ومنازل، ومن المقرر أن يجري الانتهاء منها خلال شهور.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، بمدينة شرم الشيخ لتفقد جميع مواقع العمل بمنطقة الرويسات، والوقوف على العقبات التي تعوق سير العمل لتذليلها بهدف دفع عجلة العمل لإنهاء الأعمال اللازمة بمشروع التطوير الشامل لمنطقة الرويسات.

وأوضح المحافظ أنه جاري مد شبكات الطرق وإنشاء المحاور الطولية والعرضية، وأعمال إزالة مخلفات البناء ,التعديات على حرم الطريق وخطوط التنظيم للطرق.

وطالب المحافظ بتكثيف العمالة والمعدات، ومضاعفة الأعمال لإنهاء أعمال التطوير في المواعيد المقررة.