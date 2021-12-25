أبرحوه ضربًا.. مصرع بائع خضار على يد 3 أشقاء بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

لقي بائع خضار مصرعه إثر تعدي 3 أشقاء عليه في مشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بقرية البرادعة بالقناطر الخيرية، فيما لاذ الجناة بالفرار، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

تلقى العميد أنور حشيش مأمور مركز القناطر الخيرية، إخطارًا بوصول جثة "أحمد.ع.ش" 25 عامًا، بائع خضار مقيم البرادعة إلى المستشفى وبها إصابات طعنية وجروح قطعية.

أخطر اللواء مدير أمن القليوبية، وانتقل المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز القناطر وبسؤال المرافقين للمجني عليه، أكدوا أن المتهمين وهم "عمرو.ع"، سائق، و"أحمد.ع"، و"علاء.ع" عاملي ونش، اعتدوا عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالقليوبية بضبط الجناة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.