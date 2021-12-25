المغرب يمدّد تعليق الرحلات الجويّة التجاريّة حتى 31 جانفي المقبل

اسماعيل عبد الحي - أعلنت السلطات المغربية تمديد قرارها بتعليق الرحلات الجوية التجارية حتى موعد أقصاه نهاية جانفي المقبل.

وحسب وسائل إعلام مغربية، فقد قررت السلطات المغربية اليوم الجمعة، تمديد تعليق الرحلات الجوية التجارية من وإلى البلاد حتى 31 جانفي المقبل 2022.

وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت أمس الخميس، تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب حتى التاريخ نفسه.

وأفادت وسائل إعلام مغربية بأن "المجلس الحكومي، المنعقد برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صادق على مشروع يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19".

وأعلنت الحكومة المغربية يوم الإثنين الماضي، إلغاء جميع الاحتفالات في رأس السنة، تعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من إنتشار كورونا.

وأشار البيان إلى أنه من بين الإجراءات والتدابير "منع جميع الإحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية، ومنع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات والمرافق السياحية من تنظيم إحتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة".

وأضاف البيان أن من بين التدابير "إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا".

وحسب البيان، قررت الحكومة "حظر التنقل الليلي ليلة رأس السنة من الساعة الثانية عشر ليلا إلى الساعة السادسة صباحا".

سبوتنيك