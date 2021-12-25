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تركيا تلقي القبض على تسعة أجانب بعملية أمنية في إسطنبول

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كتبت أسماء لمنور في السبت 25 ديسمبر 2021 01:10 مساءً - منذ 5 دقائق

الشرطة التركية

ألقت السلطات التركية، اليوم السبت، القبض على 9 أجانب في 5 مناطق من إسطنبول، وذلك ضمن عملية أمنية ضد تنظيم “داعش”، حسب ما أفادت به وكالة “الأناضول”.

وحسب ما نقلته مصادر أمنية لـ”الأناضول”، فإن “فرق مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن في إسطنبول أطلقت عملية أمنية لإلقاء القبض على متهمين يشتبه في قيامهم بأنشطة أو التخطيط لعمليات لصالح التنظيم الإرهابي”.

ونفذت الفرق عمليات مداهمة على 13 عنوانا في 5 مناطق من إسطنبول، أوقفت بنتيجتها 9 مشتبهين أجانب، دون تحديد جنسياتهم.

وصادرت الفرق الكثير من الوثائق والأجهزة الرقمية في تلك العناوين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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