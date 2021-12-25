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مالي تنفي مزاعم دول أوروبية بانتشار عناصر من “شركة فاغنر”

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كتبت أسماء لمنور في السبت 25 ديسمبر 2021 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

الجيش المالي

نفت الحكومة المالية جميع مزاعم انتشار مسلحين من الشركة الأمنية الروسية الخاصة “مجموعة فاغنر” في مالي، وذلك بعد بيان أصدرته 15 دولة غربية تتحدث عن هذه المزاعم.

وقالت الحكومة المالية في بيانها إنها “تقدم نفيا رسميا لهذه المزاعم بشأن انتشار مزعوم في مالي لعناصر من شركة أمنية خاصة”.

وأضافت أنها “تطالب بأن تقدم لها أدلة من مصادر مستقلة”، مؤكدة “حرصها على التوضيح أن مدربين روس، مثل بعثة التدريب الأوروبية، موجودون في مالي في إطار تعزيز القدرات العملياتية للقوات الوطنية للدفاع والأمن”.

وتابع البيان الذي وقعه المتحدث الرسمي باسم الحكومة المالية، الكولونيل عبد الله مايغا، وزير إدارة الأراضي أيضا، أن باماكو تطالب “بالحكم عليها من أفعالها وليس استنادا إلى شائعات، وتود التذكير بأن الدولة المالية ملتزمة بشراكة بين دولتين مع الاتحاد الروسي، شريكها التاريخي”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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