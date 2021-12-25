شكرا لقرائتكم خبر عن أبوالغيط يطالب الأطراف الليبية بإنجاز الاستحقاق الانتخابي والان نبدء بالتفاصيل
وحث أبو الغيط، في بيان له اليوم الأطراف المعنية على اعتماد الحوار كوسيلة وحيدة لحلحلة الخلاف، واستبعاد خيارات العنف والاحتكام للسلاح أو حتى التلويح بها، موضحًا أن الحفاظ على استقرار الوضع يعد ضروريًا لتمكين الليبيين من التعبير عن إرادتهم بحرية من خلال العملية الانتخابية.
وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على أهمية وجود توافق وطني على القواعد القانونية والإجرائية للانتخابات، ومن ثم احترام نتائجها والالتزام بها .
وقال أبو الغيظ: إن الإرادة الدولية -ومثلما تم التعبير عنها في أكثر من محفل خلال الشهور الأخيرة- تؤكد محورية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي بجميع صوره، بوصف ذلك ضرورة لاستقرار ليبيا بعيدا عن تأثيرات الحرب الأهلية التي شهدتها مؤخرا.