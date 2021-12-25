انت الان تتابع خبر مصرع 10 اشخاص بحادث سير مروّع في ايران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، فإن "الحادث وقع عندما اصطدمت شاحنة بحافلة صغيرة تقل عمالا على طريق يربط مدينة خرمشهر في الأهواز بمحافظة خوزستان".

واضافت، انه "من بين القتلى سائق الشاحنة وتسعة عمال من الحافلة الصغيرة، بينما كانت ثلاث سيارات أخرى خلف الحافلة واصطدمت ببعضها البعض".



ونقل 13 جريحا إلى المستشفيات المحلية القريبة من موقع الحادث حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وتشهد الطرقات في إيران بانتظام مثل هذه الحوادث المتسلسلة، إذ قُتل 14 شخصا، من بينهم ثمانية أطفال، في حادث سير بمارس الماضي.

وتمتلك إيران واحدا من أسوأ سجلات السلامة المرورية في العالم، مع حوالي 17 ألف حالة وفاة سنويا.

ويرجع خبراء هذه الخسائر الفادحة إلى التجاهل الواسع لقوانين المرور، والمركبات غير الآمنة، وخدمات الطوارئ غير الكافية.

