سيف نبيل وحاتم العراقي وأصيل هميم يشعلون حفل 'ليلة دجلة والفرات' (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - أصيل هميم، وسيف نبيل، وحاتم العراقي أشعلوا حفلهم الذي أقيم تحت عنوان "ليلة دجلة والفرات" على مسرح محمد عبده آرينا ضمن فعاليات موسم الرياض، وقد شهد الحفل حضور جماهيري كبير.

حاتم العراقي يطرب الجمهور في ليلة دجلة والفرات

حاتم العراقي تألق في حفله بليلة دجلة والفرات منذ اللحظة الأولى لصعوده على خشبة مسرح محمد عبده آرينا حيث قدم العديد من الأغاني التي انتظرها الجمهور والتي كان من بينها أغنية "أشوفك وين يا مهاجر"، التي حظت بتفاعل كبير من قبل الجمهور الذي حضر الحفل وأطربهم بأكثر من أغنية من بينها أغنية "لو بيدي"، و"حبك الي و ملكي وقدم شكره للجمهور السعودي على الحضور الكبير

سيف نبيل يشعل حفله في موسم الرياض

سيف نبيل أشعل حفله على مسرح محمد عبده آرينا حيث أبهر النجم العراقي الحضور بأغنية "ممكن" التي تعد أحد أبرز أغاني 2021، والتي شاركت الفنانة بلقيس غنائها معه، كما شهد المسرح بعض الاستعراضات أثناء غناء النجم العراقي الذي تألق كذلك في أغنية "عيني عيني"، سيف نبيل قدم الشكر للجمهور السعودي الكبير وأكد أن هناك تواصل دائم مع جمهوره في المملكة في كافة الحفلات التي يشارك فيها فقال في فيديو "أهل السعودية ليس جديد عليهم شعب ذواق للفن وكل مرة أصعد على خشبة المسرح في جدة أو الرياض يدهشوني بحضورهم وتفاعلهم".