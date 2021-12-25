شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيسكوف بلادنا مهتمة بالحصول على رد من الولايات المتحدة والناتو بشأن الضمانات الأمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا مهتمة بالحصول على رد من الولايات المتحدة والناتو على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية في أسرع وقت ممكن، لكن لا يوجد موعد محدد.



وأوضح بيسكوف في تصريح صحافي: "لا توجد مواعيد نهائية ومحددة للرد الأمريكي والناتو، نحن مهتمون بذلك ونتطلع إلى ذلك في أسرع وقت ممكن"، وفق موقع "روسيا اليوم".

وأبلغ مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في وقت سابق مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك سوليفان، أن موسكو مستعدة لبدء المفاوضات على الفور حول مسودة هذه الوثائق، وسيمثل روسيا في المشاورات نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف.