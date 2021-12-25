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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليابان.. 4 إصابات جديدة بـ"أوميكرون" في البلاد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021
متابعات_الخليج 365
ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، السبت، أنه تم رصد 4 إصابات جديدة بالمتحوّر "أوميكرون" من فيروس كورونا بمقاطعة كيوتو في غرب البلاد.
وأضافت أن من بينها 3 إصابات يشتبه في أنها محلية لعدم اتضاح طريقة إصابتهم بالعدوى.
وكانت اليابان، قد أعلنت الخميس، أنها لا تبحث في الوقت الراهن تغيير القيود الحالية المرتبطة بكوفيد-19، رغم رصد إصابات بمتحور أوميكرون في البلاد.