اخبار العالم

اليابان.. 4 إصابات جديدة بـ"أوميكرون" في البلاد

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليابان.. 4 إصابات جديدة بـ"أوميكرون" في البلاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، السبت، أنه تم رصد 4 إصابات جديدة بالمتحوّر "أوميكرون" من فيروس بمقاطعة كيوتو في غرب البلاد.

 

وأضافت أن من بينها 3 إصابات يشتبه في أنها محلية لعدم اتضاح طريقة إصابتهم بالعدوى.

 

وكانت اليابان، قد أعلنت الخميس، أنها لا تبحث في الوقت الراهن تغيير القيود الحالية المرتبطة بكوفيد-19، رغم رصد إصابات بمتحور أوميكرون في البلاد.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا