اليابان.. 4 إصابات جديدة بـ"أوميكرون" في البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، السبت، أنه تم رصد 4 إصابات جديدة بالمتحوّر "أوميكرون" من فيروس كورونا بمقاطعة كيوتو في غرب البلاد.



وأضافت أن من بينها 3 إصابات يشتبه في أنها محلية لعدم اتضاح طريقة إصابتهم بالعدوى.

وكانت اليابان، قد أعلنت الخميس، أنها لا تبحث في الوقت الراهن تغيير القيود الحالية المرتبطة بكوفيد-19، رغم رصد إصابات بمتحور أوميكرون في البلاد.