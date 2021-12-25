قوات سوريا الديمقراطية تعتقل أحد "أخطر" قيادات تنظيم داعش الإرهابي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم السبت، اعتقال أحد "أخطر" قيادات تنظيم داعش الإرهابي.



وتتزامن هذه العملية مع اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وفصائل المعارضة الموالية لتركيا في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا منذ الأربعاء الماضي.

وقال القائد العسكري في القوات الموالية لتركيا، أبو الحارث، لوكالة الأنباء الألمانية: "شنت فصائل الجيش الحر هجوما صباح اليوم على مواقع قسد في قريتي أم الكيف وتل شنان شمال بلدة تل تمر وتمكنت من قتل ثلاثة عناصر وجرح سبعة، والسيطرة على مواقع جديدة في المنطقة المستهدفة".

في المقابل، أكد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية،، أن الفصائل المسلحة الموالية لتركيا تنفذ هجوما بريا على قرية أم الكيف في ريف تل تمر وقواتنا تتصدى.

وجرى تشكيل قوات سوريا الديمقراطية في 10 أكتوبر/تشرين الأول من العام 2015، في أعقاب إعلان واشنطن نيتها تقديم أسلحة لمجموعة محددة بهدف محاربة تنظيم "داعش".

وتتشكل قوات سوريا الديمقراطية من مجموعة من الفصائل المسلحة، وهي: "وحدات حماية الشعب" و "وحدات حماية المرأة"، وهي قوى مسلحة تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.