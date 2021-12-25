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زلزال قوته 4.8 درجة يهز باكستان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

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ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات على مقياس ريختر، السبت، إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

 

وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على بُعد 40 كيلومتراً شمال غربي مدينة قلات البلوشية.

 

وشعر بهزة الزلزال سكان الشطر الشمالي من إقليم بلوشستان، بما في ذلك مدينة كويتا عاصمة الإقليم.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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