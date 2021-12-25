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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات فيروس كورونا اليومية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021
متابعات_الخليج 365
سجلت فرنسا يوم الجمعة 94124 إصابة جديدة بكورونا، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الذين يعالجون بالمستشفيات بسبب كوفيد-19 لأعلى مستوى في 7 أشهر، عند ما يقرب من 16200 بحسب بيانات رسمية.
وكانت الهيئة العليا للصحة في فرنسا قالت يوم الجمعة إنه يمكن الحصول على الجرعات التنشيطية من لقاحات كورونا بعد ثلاثة أشهر من اكتمال التطعيم.
وصدرت التوصية الجديدة ضمن الجهود المستمرة للحد من انتشار المتحور "أوميكرون" في البلاد.